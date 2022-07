Musculation et performance : un mythe à dégonfler

Vous a-t-on déjà dit de vous méfier des apparences ? Dans le football moderne, nombreux sont dupés. En se basant sur une croyance bien installée dans l'imaginaire collectif, la musculation et la performance se relient étroitement. En réalité, ils ne sont pas forcément amis. Souvent mal utilisée par les joueurs, trop vite analysée par les spectateurs pour juger les acteurs, la musculation fait partie inhérente du football, sans qu'on en connaisse vraiment les risques ou les apports.

Dans une époque pas si lointaine, on avait l'habitude de retrouver des joueurs un peu grassouillets et hors de forme lors de la reprise des entraînements, début juillet, après avoir enchaîné côtelettes au barbecue pour certains et mojitos pour d'autres, pendant un mois. Mais le football a changé. Cette année, on a eu droit aux transformations physiques de Pedri et Maxence Caqueret, revenus bien gonflés de leur coupure estivale, ou de Kylian Mbappé qui a lui un peu fondu. Dans l'imaginaire collectif, des enseignements sont vite tirés quant à ces évolutions, notamment au sujet de KM7, qui devrait être plus rapide, mais moins costaud dans les duels., balaie d'emblée Xavier Frezza, préparateur physique personnel de joueurs de haut niveau européen.

— La Source Parisienne (@lasource75006) July 11, 2022Préparateur physique de l'équipe de France championne du monde en 2018 et du Real Madrid sous Zizou en 2019, Grégory Dupont demande à prendre du recul :Ces raccourcis entre musculation et performance font perdurer un mythe alors que la question est plus profonde que ça., prévient Xavier Frezza.