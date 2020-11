Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Munich et Leipzig s'imposent, coup d'arrêt pour Dortmund Reuters • 28/11/2020







Munich et Leipzig s'imposent, coup d'arrêt pour Dortmund par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi après-midi se déroulait le multiplex de Bundesliga avec cinq matchs au programme, avec notamment les favoris du championnat sur le pont. C'est le cas du Bayern Munich qui se déplaçait à Stuttgart et qui s'est imposé 3-1 grâce à Coman, Lewandowski et Douglas Costa afin de conserver sa place en tête du championnat. Leur dauphin de Leipzig se sont aussi imposé sur le score de 2-1 avec notamment un but de l'ancien parisien Nkunku et un but d'Angeliño. Quant à lui le Borussia Dortmund recevait Cologne et s'est incliné 2-1 malgré le but de Thorgan Hazard. Les jaunes et noirs restent tout de même sur le podium à la troisième place. Augsburg et Fribourg se sont neutralisés 1-1 tout comme Berlin et Francfort 3-3.