Munich, en français dans le texte

Avec 12 joueurs du Bayern impliqués pour ce France-Allemagne répartis dans les deux camps, les Munichois ne savent plus où donner de la tête. Mais si personne ne devrait célébrer un but de Coman, Pavard, Tolisso ou Hernandez, les locaux peuvent aussi reconnaître que leur pays a offert un bel écrin aux joueurs français.

À Munich, c'est LV2 français

Ce ne sont peut-être que des signes, mais autant s'y accrocher. Cela fait 25 ans que les Allemands n'ont pas décroché un titre continental. C'était en 1996 et, ce lundi soir, la chaîne Sport1 ne manquait pas de consacrer une large rétrospective à la bande à Jürgen Klinsmann et Matthias Sammer. Si le doublé d'Oliver Bierhoff victorieux contre la République tchèque résonne un peu plus dans les têtes aujourd'hui, c'est parce aussi que c'était à Wembley. Ça tombe bien, c'est exactement le lieu de la finale de cet Euro. Pour le moment, c'est à Munich que ça se passe. À 24 heures de l'entrée en lice de la, tout est étrangement calme dans les rues de la capitale bavaroise.Il y a bien un quatuor installé en terrasse qui cherche à pousser quelques chants avec des maillots Podolski sur le dos, mais personne autour d'eux n'est prêt à lâcher ses couverts pour leur répondre. Et certainement pas ce groupe de Savoyards, installé trois tables plus loin., jubile l'un d'eux. Au milieu des clochers d'ardoise et d'or ou de ces bâtisses imposantes de la ville, si les Munichois sont bien moins enthousiastes, ils pourront se reconnaître à travers douze monuments bien de chez eux, qui se dresseront ce mardi à l'Allianz Arena. En effet, huit Bavarois porteront le maillot blanc d'Allemagne et quatre le bleu de France.Pour une compétition qui marque la fin de son règne, Joachim Löw a renouvelé sa confiance aux champions d'Allemagne : Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sané mais aussi le revenant Thomas Müller et le jeune Jamal Musiala. Ceux-là croiseront le fer avec Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Kingsley Coman., traduit Hernandez.. D'autant que cette belle colonie française a quelques pistes pour pouvoir embêter ses coéquipiers Lire la suite de l'article sur SoFoot.com