information fournie par So Foot • 26/07/2022 à 19:30

Mukiele au PSG : Nordi c'est Paris !

Le PSG a officialisé sa troisième recrue de l'ère Campos ce mardi avec l'arrivée de Nordi Mukiele en provenance du RB Leipzig. Montant de la transaction : 10 millions d'euros hors bonus. Une aubaine pour le club de la capitale qui signe par la même occasion un jeune de la région.

C'était devenu une habitude depuis la demi-finale du Final 8. Les routes de Nordi Mukiele et du Paris Saint-Germain étaient amenées à se croiser chaque saison lors des joutes européennes. Au moment de signer dans le club de la capitale pour les cinq prochaines années, le latéral du RB Leipzig sait donc bien où il met les pieds. Le Parc des Princes, ça le connaît. Il y a d'ailleurs marqué un but en octobre dernier lors de la défaite des Allemands (3-2). Mais en recrutant le Français, c'est bien le PSG qui fait la plus belle opération dans l'histoire.

Très fier de rejoindre le @PSG_inside aujourd'hui ?? Merci aux dirigeants de la confiance qui m'est accordée, et merci beaucoup à tous les supporters pour les messages de bienvenue que je reçois depuis looongtemps déjà ?❤️ À très vite sur les terrains ?? pic.twitter.com/MZUCCRJ1Y7

Dans l'axe, c'est aussi solide

— N O R D I (@NordiMukiele) July 26, 2022Il est loin le temps où les fans du Paris Saint-Germain s'escrimaient contre Alessandro Florenzi, Thilo Kehrer ou encore Colin Dagba. Déjà l'année dernière, l'arrivée d'Achraf Hakimi avait permis d'apporter un peu de sérénité sur un côté droit qui en manquait cruellement. Oui mais voilà, derrière lui, peu de solutions de rechange pour Mauricio Pochettino., constatait de la même manière Christophe Galtier lors de la tournée des Parisiens au Japon. Un Christophe Galtier qui ne compte pas sur le pur latéral droit et prometteur Thierno Baldé, prêté au Havre la saison dernière et qui devrait de nouveau faire l'objet d'un prêt cette saison. Reste qu'avec la signature de Nordi Mukiele, c'est donc l'assurance tout risque qui va policer dans le couloir à Paris. Et point positif alors qu'en charnière, les futurs de Presnel Kimpembe ou d'Abdou Diallo semblent incertains, le Français semble capable d'évoluer… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com