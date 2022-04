MU-Ten Hag : Le bonheur enfin de retour à Manchester United ?

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois et sans grande surprise, Manchester United a officiellement annoncé jeudi dernier l'arrivée d'Erik ten Hag, actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam, sur le banc des Red Devils à partir de la saison prochaine. Au-delà de récupérer la place de Ralf Rangnick, le tacticien néerlandais de 52 ans aura la lourde tâche de réussir là où tous ses prédécesseurs se sont cassé les dents depuis neuf ans et le départ de Sir Alex Ferguson : refaire briller Manchester United.

Ce sont par ces mots que les fans desont découvert la nouvelle, ce jeudi à l'heure du déjeuner. Ralf Rangnick, débauché à l'automne 2021 pour remplacer Ole Gunnar Solskjær, avait rapidement décidé de ne faire qu'un intérim jusqu'à la fin de la saison avant de prendre de la hauteur dans un poste sur mesure (ou fantôme ?) de consultant technique. Lede MU a donc eu le temps de s'activer sur des pistes sérieuses et qualitatives afin de nommer un coach à la hauteur des ambitions du club. Et le choix s'est porté sur Erik ten Hag, cible numéro un, qui va donc quitter l'Ajax Amsterdam après cinq années de haut vol ponctuées de deux titres de champion des Pays-Bas (et probablement un troisième dans quelques semaines), deux coupes nationales, une Supercoupe des Pays-Bas et surtout une demi-finale de Ligue des champions en 2019 après un parcours exceptionnel qui aura laissé des cicatrices au Real Madrid et à la Juventus. Un choix osé de la part du coach, qui s'aventure en terrain miné.

??The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag. #MUFC || #WelcomeErik

Manchester United, théâtre des cauchemars pour les coachs

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022Alors que Manchester United faisait, au même titre qu'Arsenal avec Arsène Wenger, figure d'exception pendant plusieurs décennies en faisant confiance pendant 27 ans à un seul manager, Sir Alex Ferguson en l'occurrence (de 1986 à 2013), la situation a bien changé depuis. En neuf ans, huit managers se seront donc succédé sur le banc des(David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick, Ralf Rangnick et…