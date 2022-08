MU-Ronaldo : L'été de tous les dangers

Bien loin de l'histoire romancée lors de son retour à Manchester United l'an dernier, Cristiano Ronaldo est aujourd'hui dans une impasse. À 37 ans, le Portugais veut quitter les Red Devils, avec qui il ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. Sauf que la porte de sortie tant espérée depuis des semaines n'existe pas pour le moment. De quoi allumer un nouvel incendie dans la maison mancunienne, engagée dans une énième révolution.

Ronaldo-ten Hag : je t'aime, moi non plus

. Ces mots, Cristiano Ronaldo les a prononcés il y a bientôt un an lors d'une interview pour le club, le 9 septembre 2021, à deux jours d'un retour réussi où il claquera un doublé contre Newcastle. Au-delà de son habituel détermination à empiler encore et toujours les victoires et les trophées, CR7 envoyait un message fort au public d'Old Trafford : l'enfant chéri revient pour un long moment avec l'envie de ramener MU au sommet. Onze mois ont passé, une saison décevante (sixième de Premier League, élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions) s'est écoulée et le discours du quintuple Ballon d'or a largement évolué. Fini le monde des bisounours, Cricri ne cache plus son désir de quitter le nord de l'Angleterre et rejoindre une équipe qui pourra assouvir ses besoins. Ou comment remettre le club dans la panade à l'aube d'une nouvelle saison, qui débute ce dimanche par la réception de Brighton (coup d'envoi à 15 heures), sous le signe d'une énième révolution en interne depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a presque dix ans.Au cœur du renouvellement de Manchester United, un homme : Erik ten Hag. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, intronisé fin mai, est appelé à être celui qui remettra lessur la voie du succès. Avec ou sans CR7 ? Telle est la question. Jusqu'ici, les deux hommes se sont principalement envoyés des fleurs à travers des prises de parole officielles., avançait l'attaquant portugais fin mai sur le site officiel de Manchester United .Réponse du tacticien néerlandais, alors que les rumeurs de départ de CR7 enflammaient déjà la