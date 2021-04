MU retourne Tottenham

Mené à la pause, Manchester United repart de Londres avec la victoire grâce à Fred et Cavani (1-3). Les Mancuniens font un pas de plus vers la qualification en Ligue des champions tandis que Tottenham s'en éloigne inexorablement.

Tottenham 1-3 Manchester United

Le Son qui tue

Peu importe les vents contraires, le but et Edinson Cavani gardent une relation intime. Un temps maudit à la suite d'un but refusé en première période, l'attaquant uruguayen s'est énervé mais la frustration n'était que passagère. Dans le fond, l'ancien buteur du Paris Saint-Germain garde l'âme du besogneux, celui qui ne mesure jamais ses efforts. Dès lors, le football l'a justement récompensé : à la suite d'un centre de Mason Greenwood, le numéro 7 desest là pour planter son septième but en Premier League cette saison d'une tête plongeante caractéristique. Cela tombe bien, le 7 constitue un chiffre saint. Au milieu des Diables, Cavani donne de la joie : à sept journées du terme du championnat, voilà son équipe neuf points devant Chelsea, cinquième et premier non-qualifié pour la prochaine C1.Pour espérer intégrer le top 4 de Premier League, Tottenham doit battre Manchester United une seconde fois dans la saison. Seulement, deux problèmes font face aux: d'une, leur adversaire mancunien est toujours invaincu à l'extérieur depuis le début du championnat en quinze rencontres (neuf victoires et six nuls), une exception en Europe. De deux, les dauphins de City souhaitent laver l'affront histoire match aller à Old Trafford avec six buts pris dans le buffet. Alors ? Alors MU ne laisse aucun espace aux Londoniens et Rashford oblige Eric Dier à un tacle salvateur (16). Après une demi-heure de jeu,