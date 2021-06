Moussa Sissoko : "Je suis respecté par tout le monde"

À 31 ans et 68 sélections, Moussa Sissoko fait partie des meubles de cette équipe de France. De ceux que l'on sait robuste, fiable et très pratique. Dans cette optique, voir Didier Deschamps l'embarquer pour cet Euro est d'une logique implacable. Et s'il veut "savourer chaque rencontre tant elles sont précieuses", le milieu aimerait connaître le goût de l'or, ne serait-ce qu'une fois dans sa carrière.

C'est un réel plaisir. Cet Euro en France reste un grand moment pour moi et pour tout le pays. Nous avions fait un beau parcours, même si on n'a pas pu finir comme il le fallait. On veut tous revivre des émotions aussi fortes.2016, ça commence à remonter. Parler de revanche, ce serait trop fort comme mot. Et puis on ne peut plus revenir en arrière, ils ont gagné cette finale, chapeau à eux, nous, on est passé à autre chose. Depuis, il y a eu d'autres matchs contre le Portugal en Ligue des nations, mais surtout le Mondial en Russie même si je n'y étais pas. Cela dit, le match qui nous attend contre le Portugal sera très important et crucial pour atteindre nos objectifs : être premier de ce groupe et se qualifier pour le tour suivant.C'est vrai que je suis un ancien ! Depuis que je suis là, j'ai vu passer beaucoup de joueurs. Mais je me sens toujours très bien dans ce collectif. Je suis respecté par tout le monde. J'essaye de donner des conseils aux plus jeunes, de les encourager, de les booster ou d'apaiser les esprits quand ça va mal. Le dernier exemple en date, c'est Jules Koundé : au moment où il s'apprêtait à entrer en jeu contre le pays de Galles, je suis allé le voir pour lui dire de jouer libéré, sans complexe. J'essaye de faire ce lien. J'assume ce rôle de modèle ou d'exemple. C'est toujours bien d'avoir une personne expérimentée, avec un peu plus de recul sur les choses, donc Lire la suite de l'article sur SoFoot.com