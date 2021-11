Moussa Diaby porte le Bayer, Leicester piétine

Le Bayer Leverkusen a réalisé un grand pas vers la qualification en s'imposant face au Betis (4-0), emmené par un grand Moussa Diaby, auteur d'un doublé. Fenerbahçe s'est aussi amusé à Antwerp (0-3). Nettement plus que Leicester, neutralisé par le Spartak (1-1) et seulement troisième du groupe C.

Mergim Berisha'nın attığı mükemmel gol ile Fenerbahçe'miz 3-0 öne geçiyor! #FenerinMaçıVar #RAFCvFB pic.twitter.com/mXAdZgJR2w — FenerMedia (@FenerbahceMedia) November 4, 2021

Jeudi rime avec Moussa Diaby. Le Bayer Leverkusen s'est débarrassé du Betis dans le choc du groupe G (4-0). Le jeune international français a ouvert le score en concluant un contre éclair, lesremontant tout le terrain en à peine 15 secondes (42). Déjà son cinquième but cette saison, puis le sixième, sur un tir dévié (52). Il parachèvera son festival avec une passe décisive pour Nadiem Amiri (90), alors que Nabi Fekir avait entre temps trouvé la transversale sur coup franc (67). Mauvaise soirée pour l'ancien Lyonnais, qui a même été expulsé suite à une échauffourée.Le Celtic revient d'ailleurs en embuscade, un point derrière les Andalous grâce à son succès en Hongrie (2-3). Le Japonais Kyogo Furuhashi a évidemment marqué, portant son total à 11 buts depuis le mois d'août. Ferencváros reste bloqué à zéro point. La seule équipe dans ce cas de figure. Forcément, c'est tout de suite plus dur quand on n'affronte pas Gyirmót. En position délicate dans le groupe D, Fenerbahçe s'est par ailleurs réveillé, et Antwerp en a fait les frais (0-3). Trois buts au bout d'une demi-heure, et une victoire qui relance les Stambouliotes. Avec, au passage, un joli ciseau de Mërgim Berisha. Si l'Eintracht est quasiment qualifié, le Fener peut légitimement lorgner sur la deuxième place de l'Olympiakos, qui n'a plus qu'un point d'avance.Enfin, deux semaines après le quadruplé de Patson Daka, Leicester a retrouvé la terre ferme. Les