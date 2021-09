Moussa Diaby, de l'Espérance Paris 19e à l'équipe de France

Si tout se passe bien, Moussa Diaby devrait fêter ce mardi soir sa troisième sélection en six jours avec les Bleus. Une performance remarquable pour un débutant à ce niveau. Mais promis, il ne s'en vantera pas. C'est en tout cas ce qu'assurent ses anciens éducateurs de l'Espérance Paris 19e, le club qui l'a vu grandir.

Crackheads, Furiani et philharmonie

À 22 ans, Moussa Diaby n'a porté les maillots que de quatre clubs, depuis qu'il a découvert le football. Celui du Bayer Leverkusen, qu'il revêt depuis 2019, celui du Paris Saint-Germain, où il a signé son premier contrat professionnel, celui du FC Crotone, avec lequel il a effectué ses débuts en pro, et enfin, celui de l'Espérance Paris 19, le club qui l'a vu débuter en poussins et auquel il est resté fidèle jusqu'aux U14. À première vue, un club de quartier comme il en existe tant d'autres, à ceci près qu'il est niché au cœur d'une véritable pépinière de talents, au nord-est de Paris, à la frontière de la Seine-Saint-Denis. Dans ses rangs, en plus du néo international français, sont notamment passés Lossémy Karaboué (ex-ASNL), Abdoulaye Meïté (ex-OM), Eric Tié Bi (ex-ETG), Hérold Goulon (ex-MUC 72), Ismaël Traoré (SCO), Antoine Bernede (RB Salzbourg), Nicolas Pépé (Arsenal), Georges-Kévin Nkoudou (Be?ikta?), Evan Ndicka (Eintracht) ou encore Mamadou Kanouté qui vient de signer son premier contrat pro avec Strasbourg. Excusez du peu. Cette liste, c'est Morade Djeddi qui la récite, en s'excusant d'oublier des noms.À 44 ans, l'homme partage son temps entre son emploi de professeur de mathématiques au lycée, et son activité de président de l'Espérance, dont il retrace l'histoire., sourit Djeddi avant de reprendre :À mesure que le président conte l'aventure de son club, il offre la visite de ce quartier qui a vu grandir tant de talents. À quelques pas de la station de métro Riquet, il s'engouffre dans le quartier des Orgues de Flandre dans lequel le bâtiment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com