Mouscron, l'autre naufrage de Gérard Lopez

Les Girondins de Bordeaux ne sont pas les seuls à subir les déboires de Gérard Lopez. Mouscron et son Royal Excel se sont également fait endormir par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. Le club de seconde division belge a acté fin mai sa faillite et laisse derrière lui des centaines de personnes sur le carreau et toute une ville orpheline de sa vitrine sportive.

(de mai 2012 à juin 2015, l'Excel appartenait au LOSC de Michel Seydoux, NDLR)C'est sur cette image que Patrick Declerck, président du Royal Excel Mouscron, commençait la conférence de presse officialisant le rachat du club par Gérard Lopez, le 20 juillet 2020. Après des années de soupçons entourant le club mouscronnois du temps de Pini Zahavi, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois affichait alors sa volonté de faire entrer l'Excel, tout en conservantafin de faire de Mouscron. Et de finir sur une note solennelle :Dans les faits, aucun des interviewés ne se souvient l'avoir revu au club à la suite de cette conférence., débute Philippe Brutsaert, directeur technique du Futurosport, le centre de formation de l'Excel."Vous savez, on a réussi à garder le secret pendant six mois !"Au début de cette nouvelle aventure, Philippe Brutsaert, présent à l'Excel depuis 2016 après une première pige entre 2003 et la première faillite de 2010, espérait pourtant voir son club de cœur, qu'il soutient, repartir sur de nouvelles bases.La faute, notamment, au départ précipité de Gérard Lopez du LOSC,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com