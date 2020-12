Mourad Boudjellal : "Pour l'OM, la date limite, c'est ma mort"

Après des mois de silence radio, Mourad Boudjellal est de retour. En marge de la sortie de son livre J'en savais trop..., l'ex-boss du Rugby Club Toulonnais a réaffirmé son souhait de devenir président de l'Olympique de Marseille. Entre l'offre de rachat à laquelle il travaille avec Mohamed Ajroudi, les tentatives ratées à Toulon ou Aix-en-Provence et ses ambitions pour l'OM, le Varois fait le point.

"Moi je peux dire que je déteste Bill Gates, c'est mon ennemi. Mais je ne pense pas que je sois l'ennemi de Bill Gates, il y a pas mal de choses qui nous séparent. Toulon déteste l'OM parce qu'il n'a pas les moyens de le concurrencer, comme l'OM déteste le PSG."

J'aurais pu faire un bouquin que sur le rugby, mais j'étais obligé d'expliquer comment l'histoire s'est passée cet été, ça me semblait normal. J'ai toujours été honnête vis-à-vis des gens, j'avais envie de dire la vérité.J'aime l'OM depuis gosse, mais je suivais le Sporting parce que c'était chez moi. J'allais au stade parce que c'était gratuit. C'était une équipe de Ligue 2. Tous les ans, on se disait que c'était la bonne année et puis non. Je suis comme tout le monde, j'aime Marseille, mais quand le club de ma ville est monté L1, je me souviens d'où j'étais, ce que je faisais. C'était magique de venir voir jouer les cadors de la D1 à Mayol.Possible oui. Mais la détestation n'est pas de la culture pour moi, c'est de la connerie. Moi je détesterai l'OM quand ils nous battront tous les ans. Pour l'instant, ils ne battent pas Toulon tous les ans. Moi je peux dire que je déteste Bill Gates, c'est mon ennemi. Mais je ne pense pas que je sois l'ennemi de Bill Gates, il y a pas mal de choses qui nous séparent. Toulon déteste l'OM parce qu'il n'a pas les moyens de le concurrencer, comme l'OM déteste le PSG. C'est une façon d'exister, là où on ne peut pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com