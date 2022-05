Mouctar Diakhaby : "Depuis tout petit, je ne fais pas l'unanimité"

Alors que les projecteurs européens sont braqués sur la petite bourgade voisine et le club de Villarreal, Valence plafonne à une dixième place sans saveur. C'est ici qu'évolue Mouctar Diakhaby, depuis quatre saisons maintenant. Parfois sévèrement critiqué par les médias espagnols et ses supporters, l'ancien Lyonnais a su changer la donne et devenir à 25 ans incontournable pour son équipe. Entretien avec un homme épanoui qui n'a jamais rien lâché pour en arriver là.

"On a tous un style de jeu différent, et le mien ne plaît pas forcément à tout le monde, ça me donne l'impression que quand je fais une erreur, ça tape plus dans l'œil."

C'est une déception, mais on est très fiers de notre parcours parce qu'on a offert du spectacle à tous ceux qui aiment le football. On a eu pas mal d'occasions, c'est dommage d'en avoir mis une seule au fond. Je joue pour un club qui a gagné beaucoup de championnats et de coupes du Roi, donc il y a la culture de la gagne, il faut constamment aller chercher un titre. Il y a trois ans, j'ai eu la chance de la remporter, cette coupe, et l'engouement qui avait suivi était incroyable. Je voulais revivre ça. Lors de la finale, je voyais que les fans et les joueurs du Betis étaient impressionnés par nos supporters qui étaient pourtant en infériorité. Ça démontre la grandeur de Valence.C'est une saison en demi-teinte parce que ces derniers mois, on n'a pas su saisir les opportunités d'être mieux classés en Liga. On était beaucoup plus focus sur cette finale que le championnat, alors qu'en y mettant les mêmes ingrédients, on aurait certainement fait des meilleures choses.C'est une ville très sympa à vivre, la troisième plus grande d'Espagne, et ça, les gens ne le savent pas forcément. Cette année, il n'a pas vraiment fait chaud, mais en général, il fait souvent bon. Puis les gens sont chaleureux, tu vis près de la mer, il y a beaucoup de tourisme, donc ça bouge. Après, je suis plutôt casanier, je ne profite pas assez de Valence, mais pour un footballeur, c'est parfait pour s'épanouir.