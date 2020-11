Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Moto GP : Oliveira prophète en son pays Reuters • 21/11/2020 à 16:20 Temps de lecture: 1 min







par Pierre Sarniguet (iDalgo) Qui d'autre que Miguel Oliveira pouvait prétendre à la pole position pour le dernier Grand Prix de la saison disputé au Portugal ? Personne évidemment puisque le régional de l'étape n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors d'une Q2 de haute volée. Toujours dans le bon tempo depuis le début du weekend, Oliveira, premier portugais vainqueur d'un Grand Prix en Moto GP a décroché la première pole position de l'histoire de ce circuit et aussi de celle de son pays. Demain, il partira donc de la première ligne talonné par Morbidelli et Miller. Côté français, les deux pilotes ont été parmi les plus rapides depuis hier avec au final une 5e place pour Quartararo et une 7e pour Zarco qui pourrait tout de même hériter d'une pénalité pour avoir traversé la piste sur toute sa largeur alors que sa moto perdait de l'huile suite à une panne de moteur. Quoi qu'il en soit, la saison de Moto GP va se conclure demain sur un superbe Grand Prix d'où le tout juste champion du monde Joan Mir s'élancera à 15 heures de la 20e place.