Moto GP : les Français en forme pour la dernière Reuters • 20/11/2020 à 17:11 Temps de lecture: 1 min







par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour le dernier Grand Prix de l'année sur le circuit de Portimao (Portugal) inédit en Moto GP, Johann Zarco (Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha) se sont montrés à leur avantage. Sur une piste en forme de montagnes russes, les deux tricolores étaient partis prudemment ce matin. La découverte de cette piste a été plus capricieuses pour eux mais beaucoup plus évidentes pour d'autres à l'image de Miguel Oliveira (KTM) qui, en qualité de régional de l'étape, s'est montré le plus rapide durant la séance matinale (1:40:122). Seulement 7e et 14e, les Français ont montré un tout autre visage durant la deuxième séance d'essais libres où l'aîné Zarco a réalisé le meilleur temps absolu en 1:39:417. Le cadet Quartararo prenait pendent ce temps la 4e place au guidon de sa Yamaha. Les temps de l'après-midi ayant été les plus rapides de la journée, les dix premiers de la séance sont donc actuellement qualifiés pour la Q2 en attendant la séance de demain matin.