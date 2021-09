Moses Simon, le guide des Canaris

Il est meilleur passeur de Ligue 1 et forme un cerbère diabolique avec Ludovic Blas et Randal Kolo Muani : Moses Simon est le symbole d'un FC Nantes qui revit en ce mois de septembre. À 26 ans, le Nigérian est en train d'atteindre en Ligue 1 la reconnaissance qu'il mérite.

ReimsNantes le 26/09/2021 à 15:00

Pilon et Amsterdam

On aimerait parfois être dans la tête des joueurs de Ligue 1, que l'on voit à l'œuvre chaque week-end, lorsqu'ils foulent les rectangles verts de l'Hexagone. On aimerait, par exemple, savoir ce que ressent un latéral droit lambda de notre championnat, lorsqu'il voit débouler, pour la seizième fois d'une rencontre, une boule de nerfs d'un mètre 68, avec des cuisseaux de rugbyman, la puissance au démarrage et les coups de rein qui l'accompagnent, comme si le bougre repartait à chaque fois de plus belle pour achever son vis-à-vis. Ronaël Pierre-Gabriel, Léo Dubois ou Fabien Centonze, pour ne citer qu'eux, en ont fait l'expérience depuis août : Moses Simon n'est pas l'attaquant au registre footballistique le plus développé du circuit, n'a pas lala plus clinquante au coup de sifflet final, mais à le voir dévaler les lignes de touche dans son couloir gauche cette saison, on se dit qu'il est difficile d'y trouver une parade. Et l'on se demande ce qui a coincé dans le parcours du(une trentaine de capes) pour qu'il en soit encore rendu à jouer le maintien en Ligue 1 à 26 ans.Antoine Kombouaré a trouvé l'analogie qui lui sied le mieux :D'ailleurs, à chaque composition d'équipe depuis son intronisation en février, le Kanak Lire la suite de l'article sur SoFoot.com