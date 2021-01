Mory Sacko : "Dans mon restaurant, il y aura toujours une place pour Amara Diané"

2020 n'a pas été une année nulle pour tout le monde. On avait quitté Mory Sacko en demi-finales de la dernière saison de Top Chef, le voici désormais chef étoilé. Grand fan du PSG, le jeune chef recevrait bien Pedro Miguel Pauleta et Seydou Keita dans son restaurant, Mosuke. Mais il va falloir attendre encore un peu.

"Quand j'ai commencé à faire ce métier, à évoluer dans ce milieu, j'ai commencé à me projeter en tant que chef et à rêver d'une étoile."

"Aujourd'hui, il m'arrive encore de faire des five de temps en temps avec des potes."

C'était une grosse surprise, je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai remporté également le prix Jeune Chef Award et c'était déjà super. L'étoile en plus, après quelques mois d'ouverture, c'est vraiment fou ! Je suis très heureux. Dans une année assez frustrante, où il n'y a quasiment eu que des mauvaises nouvelles, je le savoure encore plus.Non, c'est venu au fur et à mesure. Gamin, je ne rêvais pas d'être chef, encore moins d'être cuisinier, ça n'était pas un métier qui me tentait. C'est venu beaucoup plus tard, vers la fin de l'adolescence. Quand j'ai commencé à faire ce métier, à évoluer dans ce milieu, j'ai commencé à me projeter en tant que chef et à rêver d'une étoile.Je ne sais pas si j'en rêvais vraiment, mais je n'étais pas mauvais ! J'ai joué au foot en club de poussins jusqu'en U13. Avec l'équipe de ma ville, Tournan-en-Brie, on avait gagné la coupe de Seine-et-Marne en benjamins. Ensuite, on s'est fait totalement démolir en Coupe d'Île-de-France par un PSG assez violent ! Mais je viens d'un coin qui est très foot. Pogba vient de Roissy-en-Brie juste à côté, et Kingsley Coman de Lagny-sur-Marne, une autre ville voisine.Je jouais numéro 5. J'étais un défenseur central agressif et avec un bon sens de l'anticipation. Les attaquants avaient du mal à m'avoir par leurs appels. Aujourd'hui, il m'arrive encore de faire des five de temps en temps avec des potes, mais beaucoup moins