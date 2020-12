Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Mort de Gérard Houllier à l'âge de 73 ans Reuters • 14/12/2020 à 13:04 Temps de lecture: 1 min







MORT DE GÉRARD HOULLIER À L'ÂGE DE 73 ANS PARIS (Reuters) - L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football Gérard Houllier est décédé lundi à l'âge de 73 ans, a confirmé le FC Liverpool, qu'il a entraîné de 1998 à 2004. Selon RMC et l'Equipe, Gérard Houllier, qui a également occupé le banc du Racing Club de Lens, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique lyonnais ou encore d'Aston Villa, est mort après avoir subi une opération au coeur. "Avec la disparition de Gérard Houiller, la France perd un grand entraîneur et le football, un technicien reconnu partout dans le monde. Il était passionné par la transmission. Il va considérablement nous manquer. Condoléances à sa famille et à ses proches", a commenté sur Twitter la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu. Sur Twitter, également, le Racing Club de Lens, un des premiers clubs qu'il a entraînés, a fait part de sa "tristesse", saluant "l'ancien entraîneur du Racing de 1982 à 1985, et ancien sélectionneur de l'Équipe de France". Le Paris Saint-Germain, à qui il offrira son premier titre de champion de France lors de la saison 1985-1986, a quant à lui présenté "ses condoléances à la famille et aux proches de Gérard Houiller". En Angleterre, où il restera associé à Steven Gerrard, dont il a lancé la carrière, le Liverpool FC a déploré la mort d'un homme "à l'origine de tant de ses victoires". Ancien professeur d'anglais né à Thérouanne (Pas-de-Calais), Gérard Houllier souffrait depuis longtemps de problèmes cardiaques qui l'ont conduit à être évacué d'urgence lors de la mi-temps d'une rencontre opposant Liverpool à Leeds en 2001. Sa longue carrière l'a également conduit à devenir le sélectionneur de l'équipe de France, avec moins de succès qu'en club, sa présence à la tête des "Bleus" s'étant achevée par une défaite à Paris contre l'équipe nationale de Bulgarie qui sonnera le glas des espoirs français de participer à la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. (Nicolas Delame)