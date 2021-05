Morose Icardi

Avec l'absence de Kylian Mbappé sur blessure, Mauro Icardi avait la lourde tâche de le remplacer lors de cette demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Argentin n'a pas réussi sa mission, traversant la rencontre tel un fantôme.

Paris giflé à Manchester City

Icardi bide

Mauvais (et) perdants

Il paraît que les chiffres n'auraient pas toujours raison. Que certaines statistiques ne traduisent pas vraiment la performance d'un joueur. Pourtant, celle qui montre que Mauro Icardi est, avec 13 ballons effleurés, le joueur ayant touché le moins de ballons durant les 45 premières minutes de ce Manchester City-Paris Saint-Germain est un révélateur parfait de la prestation de l'Argentin. Sur la pelouse sans vraiment y être non plus, l'ancien attaquant de l'Inter - qui a touché 3 autres ballons en 17 minutes en deuxième période - a donc moins eu le cuir dans les pieds qu'Ederson ou Keylor Navas. Plus gênant, 2 de ses 16 ballons ont été touchés au moment du coup d'envoi et de l'engagement après l'ouverture du score de Riyad Mahrez. Finalement, sesdu match aller où il s'est échauffé pendant 20 minutes avant d'enlever sa parka, de se préparer à entrer avant de se rhabiller et de retourner s'asseoir en raison du carton rouge d'Idrissa Gueye, étaient aussi glorieux que ceux du retour où il était titulaire.La tâche de Mauro Icardi, à savoir remplacer Kylian Mbappé, n'était pas évidente ce mardi soir. Car même si l'attaquant français est passé à côté du match aller, il facture tout de même 4 buts face au Barça en huitièmes et 2 contre le Bayern en quarts. Absent du retour, l'ancien Monégasque aura finalement vu son visage à l'écran plus souvent que son coéquipier argentin qui a passé son temps bien au chaud dans la poche de Rúben Dias. Sympa, le Portugais lui a laissé quelques bons de sortie, sauf que Mauro Icardi avait visiblement interdiction de tirer au but puisqu'il n'a pas tenté la moindre frappe de la soirée.Par le passé, il avait pourtant prouvé qu'il n'avait pas besoin de toucher le cuir à 50 reprises Lire la suite de l'article sur SoFoot.com