Moritz Marthaler : "Hoarau a prouvé que signer en Suisse n'est pas une connerie"

Entre 2014 et 2020, Guillaume Hoarau a planté en moyenne dix-huit buts par saison avec les Young Boys, offert au club bernois son premier titre de champion depuis 32 ans ainsi que sa première participation à la phase de groupes de la C1, avant de partir discrètement - Covid oblige - sur un dernier trophée : la Coupe de Suisse. Aujourd'hui au FC Sion, le Réunionnais (36 ans) a écrit le plus gros chapitre de son histoire personnelle de l'autre côté des Alpes. Au point de convaincre le journaliste bernois Moritz Marthaler d'écrire sa biographie. Et en allemand s'il vous plaît !

C'est vrai que ce n'est ni Pogba ni Schweinsteiger, un gros nom sur qui l'on écrirait un livre sans réfléchir. L'idée est née il y a un an, à l'initiative de son conseiller marketing. À l'époque, Guillaume pensait encore que son contrat avec YB"ibé"serait prolongé et que ce livre constituerait une sorte de cadeau de remerciement pour les supporters. Puis les choses se sont compliquées à cause de la Covid, et le projet a failli tomber à l'eau. Hoarau ne le sentait plus. Mais moi, j'ai insisté pour qu'on le fasse, je trouvais ça intéressant. Et puis j'avais quand même déjà bossé dessus pendant un mois !Un peu des deux. Au début, j'avoue avoir été un peu sceptique et m'être posé la question de la pertinence d'un tel projet. Mais en discutant avec pas mal de monde, j'ai compris que c'était bien plus qu'un simple travail de commande. En Suisse, les vraies stars, ce sont les skieurs. Même si le foot reste le sport numéro 1, les joueurs de Super League ne sont pas vus comme des super-héros et on ne va pas trouver leur biographie dans toutes les librairies. Mais Hoarau est devenu le symbole du premier titre remporté par YB depuis 1986, et cela a beaucoup touché les gens dans tout le pays. C'était donc l'occasion d'inverser la tendance et, pour une