Morientes-Luis García : "Au Barça comme à Madrid, il faut être bon tout de suite"

L'un est passé par le Real Madrid pour remporter trois Ligues des champions, l'autre a été formé au Barça, mais a surtout connu son heure de gloire avec Liverpool en 2005. Avant le Clásico ce dimanche au Camp Nou, les légendes Fernando Morientes et Luis García se sont prêtées au jeu de l'entretien croisé en souvenir de ce match à part.

Le meilleur, c'est forcément ma toute première fois. Quand je passe du Real Saragosse au Real Madrid, j'ai 21 ans. À cette époque, il y a trois objectifs qui trottent dans ma tête : gagner des titres, marquer des buts et jouer le. Dès ma première saison, il y a un Clásico en Supercoupe d'Espagne, car le Real avait remporté la Liga et le Barça la Coupe d'Espagne. Malheureusement, j'étais blessé et, même si nous avions gagné, je n'avais pas pu y participer... Mais en cours de saison, j'ai pu enfin jouer. Nous avions perdu, mais à titre personnel, cela reste un jour historique. Rien que pour l'ambiance, c'était complètement différent de ce que j'avais vécu auparavant parce que le Santiago-Bernabéu était en transe.Je n'ai pas eu la chance de jouer leautant de fois que Fernando. J'ai beaucoup lutté pour parvenir à intégrer l'équipe première du Barça, on m'a prêté au Real Valladolid, à Tolède, à Tenerife, et j'ai même dû passer par un transfert à l'Atlético de Madrid avant d'être racheté par le Barça et enfin jouer ce. Il est certain que la première fois marque une forme d'aboutissement parce que j'en ai rêvé depuis tout petit. Hélas, nous avions perdu ce match à cause de Ronaldo qui était imparable à cette époque. L'ambiance dans le stade, c'était choquant. Heureusement que certains coéquipiers étaient là pour me tranquilliser parce qu'il y a de quoi perdre ses moyens.Sans hésitation, le retour de Luís Figo au Camp Nou après sa signature au Real. Entre le moment où nous sommes sortis de l'hôtel pour aller au stade et celui où nous avons pris l'avion pour rentrer à Madrid, nous étions sans cesse suivi par des personnes et un bruit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com