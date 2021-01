Morgan Sanson, de Marseille à Aston Villa : le voyage à l'étranger du bon élève

Du Pôle Espoirs de Châteauroux à la Premier League qu'il s'apprête à découvrir, Morgan Sanson continue de tracer sa courbe linéaire. Bientôt officiellement transféré de l'Olympique de Marseille à Aston Villa pour une grosse quinzaine de millions d'euros, le milieu de terrain se lance ainsi un nouveau défi tout en conservant son statut d'exemple à suivre chez les jeunes.

Bosseur plutôt que crack

Personne ne pourra en témoigner de façon certaine, mais il est probable que Morgan Sanson ait vidé son casier de manière aussi propre que ceux qu'il a laissés par le passé. Réfléchi et discret, le milieu a sûrement tenu à soigner son départ. Sans grand bruit, mais avec tenue. Après quatre années passées à l'Olympique de Marseille, le futur nouveau joueur d'Aston Villa (qui a dépensé environ seize millions d'euros, six de plus que la somme déboursée par le club français en 2017) n'a pas fait d'adieu en grande pompe (il n'était pas dans le groupe lors de la défaite à Monaco) et quitte donc son pays natal pour l'Angleterre. Une première expérience à l'étranger, pour celui qui a commencé au Pôle Espoirs de Châteauroux en 1993 avant d'intégrer le centre de formation du Mans et de s'envoler à Montpellier. Rien de plus logique, en réalité.Car le parcours du natif de Saint-Doulchard, à une heure de Châteauroux, suit une courbe bien plus linéaire et prévisible que celles du coronavirus : débuts à Bourges où il grandit, préformation au Pôle Espoirs situé à côté où il mûrit, quatre ans au Mans où il devient professionnel, quatre ans (ou presque) au MHSC où il perce, quatre ans à l'OM où il confirme., corrobore Jérôme Monot, le directeur technique régional de la Ligue Centre-Val de Loire.Hormis quelques blessures qui ont freiné son ascension pro, comme sa rupture des ligaments croisés du genou droit en avril 2015 suivie d'une rechute en janvier 2016.Le Pôle Espoirs, où il est venu faire une petite visite en 2018, Sanson y est toujours. Sur les photos d'équipes, accrochées dans les couloirs. En guise de mannequin en compagnie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com