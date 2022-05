Monza et merveilles

Après 110 années d'existence, et 40 saisons passées en Serie B, Monza a obtenu la première montée de son histoire en Serie A. Et cette montée intervient moins de quatre ans après que le duo Berlusconi-Galliani a débarqué à la tête du club.

Vidéo

"C'est une opération romantique, un acte d'amour. Disons que pendant 31 ans, j'ai été en prêt à l'AC Milan, puisque Monza est dans mon ADN." Adriano Galliani

Pas de barbe, pas de tatouage

C'est une malédiction qui durait depuis 110 ans, et qui a pris fin ce dimanche de la plus folle des manières. Au terme d'un barrage d'accession riche en émotions face à Pise, Monza a obtenu sa montée en Serie A. Et c'est là une sacrée page d'histoire, la fin d'un record peu enviable. De fait, le club fondé en 1912 n'avait, jusqu'ici, jamais participé à la première division. 40 participations à la Serie B, et pas la moindre montée : c'est la seule équipe, en Italie, qui était dans ce cas de figure. L'an passé, less'étaient même inclinés en demi-finales des play-offs, laissant penser que la malédiction durerait pour toujours. Ce dimanche, lorsque l'équipe s'est retrouvée menée 2-0 après 9 minutes de jeu, lesont dû se dire que ce n'était pas encore pour cette fois. Mais les joueurs de Giovanni Stroppa ont trouvé d'incroyables ressources pour égaliser, avant d'encaisser un troisième but synonyme de prolongation (à la suite de leur victoire 2-1 du match aller). Et là encore, pendant la prolongation, Monza a su réagir, égalisant à la 96minute par Marrone, puis prenant l'avantage à la 101par Gytkjaer. Pise ne s'en relèvera pas, et pour la première fois de son histoire, Monza composte son billet pour la Serie A. Quelle histoire.Retour en arrière de quelques années. À l'été 2015, le tribunal de Monza déclare la faillite officielle de l'AC Monza Brianza 1912, club né quelques années plus… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com