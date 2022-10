Montpellier tourne la page Olivier Dall'Oglio

Olivier Dall'Oglio a perdu son poste ce lundi, comme quatre autres de ses congénères avant lui cette saison. Si le MHSC est onzième au classement, le Gardois paye une année 2022 catastrophique avec vingt défaites. L'Alésien n'a jamais réussi à secouer son vestiaire pour inverser la tendance. Et ODO s'est mis le public de la Mosson à dos.

Attaque en berne, défense en chantier

Ce lundi, Laurent Nicollin a convoqué les journalistes pour leur annoncer qu'ODO est écarté de ses fonctions. À première vue, la situation du MHSC, onzième de Ligue 1 avec douze points, n'a rien d'alarmant. Pour comprendre l'éviction de l'Alésien, il faut regarder sur l'année civile. C'est simple, en 2022, Montpellier a perdu 20 rencontres de Ligue 1. C'est le pire bilan dans les cinq grands championnats. Avec sept victoires et trois nuls, cela fait une moyenne de 0,8 point par match. À titre de comparaison, la saison dernière, Metz et Bordeaux avaient une moyenne de 0,81 point par rencontre, l'ASSE de 0,84. Toujours sur la saison dernière, les Languedociens étaient la pire équipe de la phase retour avec seulement trois petites victoires (face à Monaco, à Lorient et à Bordeaux) et douze points en tout et pour tout. Dont seulement deux sur les neuf dernières journées...Choisi par Laurent Nicollin pour sa capacité à mettre en place une équipe qui produit du jeu, c'est dans ce domaine qu'Olivier Dall'Oglio a failli. Contre Monaco et Lens, son équipe n'a cadré qu'un tir par rencontre... Sur le début de saison, il n'a pas réussi à inverser une tendance observée lors de cette fameuse seconde partie de saison 2022 : ses joueurs ne savaient pas quoi faire de la balle. Les exploits de Téji Savanier, cela ne marche pas tous les week-ends. La possession étant stérile, ODO a tenté la solution inverse : laisser le cuir à l'adversaire. Cela a marché contre Ajaccio (38% de possession, 2-0). Mais cette tactique a pris fin quand les Héraultais n'ont pas vu le jour face à Lille (24% de possession, 1-3). Pourtant avec Savanier, Ferri ou Wahi , l'ancien entraîneur de Dijon avait du matos à disposition. Pour preuve, le seul match où le MHSC a réellement joué en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com