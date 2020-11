Montpellier termine son plat fasse à Strasbourg

Festival à la Mosson.

Montpellier 4-3 Strasbourg

Un Lens solide enfonce Dijon

Festival à la Mosson.La rencontre s'annonçait périlleuse pour Strasbourg, 19de Ligue 1, qui devait réagir face à Montpellier. Dans cette première mi-temps complètement folle, ce sont les hommes de Michel Der Zakarian qui ouvrent le bal. Sur un corner bien botté par Savanier, Pedro Mendes passe devant Simakan et reprend, du mollet, le ballon qui finit sa course dans les buts de Kawashima. Quelques minutes plus tard, le club de la Paillade double la mise grâce à Andy Delort qui trompe parfaitement de la tête le gardien japonaisLes Strasbourgeois entrent enfin dans leur match et recollent tout de suite grâce à deux cadeaux : deux penaltys concédés par Pedro Mendes. Kenny Lala se charge du premier en deux temps malgré une première parade d'un Omlin trop avancé (2-1, 22) et Diallo convertit le deuxième quatre minutes plus tard. Montpellier, plus à l'aise avec le ballon, ne se laisse pas abattre et reprend l'avantage grâce à Andy Delort bien trouvé par le Bosnien Mihailo " Quaresma " Risti? qui se trouve, le temps d'une passe, des origines portugaises. Dans les dernières minutes de cette mi-temps, les Alsaciens vont refaire un come-back grâce à Ajorque qui profite d'une erreur naïve de Congré pour tromper une nouvelle fois Omlin (3-3, 45). Fou. 3-3 à...