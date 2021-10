Montpellier punit Lens après un match fou

Téji Savanier a encore brillé, pour changer.

Montpellier 1-0 Lens

Folie à la Mosson.Dans un match fou, Montpellier a pris le meilleur sur le RC Lens, qui tombe pour la première fois de la saison loin de ses terres. Téji Savanier a rayonné et Stephy Mavididi s'est chargé d'exécuter la sentence.Un duel acharné lancé dès les premières minutes. Les Héraultais portent les premières estocades, mais ce filou de Mavididi voit son ballon lécher l'extérieur du poteau (6), tandis que Valère Germain heurte le poteau sur la première offrande de l'après-midi de Téji Savanier. Le jeune Pereira da Costa tente de sonner la révolte, mais Doucouré préfère tuer un pigeon (13) et Montpellier poursuit son travail de sape. Junior Sambia (17) et Stephy Mavididi (32) sont tout proches de trouver la faille, pendant que Jonathan Clauss essaie de faire planer un peu de danger sur le but adverse, sur coup-franc (28). Un déferlement (dix-huit frappes en 45 minutes) qui ne permet pas au public de la Mosson de voir trembler les filets.Pour cela, il faut attendre la reprise, où ce match choisit son camp sur une action. Lancé dans un rush pour jouer une supériorité numérique, Frankoswki refuse de lâcher le cuir et le perd au profit de Mollet. Sur le contre, Savanier envoie Mavididi crucifier un Leca abandonné par sa défense. Dos au mur, les Sang et Or montent le son, mais Kalimuendo ne cadre pas après un belle percée (59). La dernière demi-heure bascule dans la folie : Pereira da Costa est dangereux de la tête (61), Germain ne profite pas d'un festival merveilleux de Savanier (64) et même Christopher Wooh se lance dans un déboulé totalement fou, en vain (70). Attaché au suspense Lire la suite de l'article sur SoFoot.com