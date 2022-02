Montpellier plombe Lorient

Comme souvent, c'est Téji qui s'occupe de tout.

Lorient 0-1 Montpellier

Savanier, Savanier, toujours Savanier.Dans un match qui a mis du temps à s'emballer au Moustoir, l'omniprésent Téji Savanier s'est illustré pour permettre à Montpellier de l'emporter face à Lorient (0-1) et de se relancer dans la course à l'Europe.Après une première minasse du capitaine héraultais qui a contraint Matthieu Dreyer à claquer une belle parade (5), Lorient a pris le jeu à son compte sans jamais vraiment inquiéter les Montpelliérains. La meilleure occasion des Merlus en première période reste le pétard de 25 mètres allumé par Laurent Abergel et boxé par Jonas Omlin (33). En face, pour pallier l'absence de son meilleur buteur Stephy Mavididi, Montpellier s'en est pleinement remis à Téji Savanier. Mais le numéro 11 de La Paillade a d'abord vendangé entre une tête trop tendre sur corner (37) et une frappe non cadrée alors que Dreyer avait manqué son dégagement (39). Score nul et vierge logique à la pause.La seconde période démarre fort avec un sauvetage magnifique de Mamadou Sakho sur une tête piquée de Thomas Monconduit, oublié au deuxième poteau (46). Il n'en faut pas plus pour que les hommes de Dall'Oglio ne réagissent. Savanier hérite du ballon à l'entrée de la surface sur un mauvais renvoi de la défense lorientaise et, cette fois, règle la mire pour déposer le ballon au fond des filets de Dreyer. Sur l'action suivante, Savanier se déchaîne de loin mais sa frappe est repoussée par le gardien breton (57). Dans la dernière demi-heure, Lorient pousse mais ne parvient pas à refaire son retard malgré une frappe dangereuse de Ouattara (87) et une tête piquée d'Innocent (90+5). Avec cette…