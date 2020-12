So Foot • 12/12/2020 à 23:00

Montpellier passe la quatrième à Lens

Rejoint au score après avoir mené de deux buts et secoué en début de deuxième période, Montpellier a finalement pris le meilleur sur Lens (2-3) pour signer sa quatrième victoire de suite à l'extérieur. Un succès qui permet au MHSC prendre la cinquième place et de repousser à cinq points les Sang et Or, incapables de s'imposer à Bollaert-Delelis pour la quatrième fois d'affilée.

Lens 2-3 Montpellier

Badé-Leca, paire Noël

Tu

On a coutume de dire qu'une grande équipe ne perd jamais deux fois d'affilée. En ce sens, ce Montpellier cuvée 2020-2021 est une grande équipe. Une semaine après avoir vu sa belle série de quatre victoires prendre fin face au PSG, l'équipe de Michel Der Zakarian a repris sa marche en avant en venant à bout d'une coriace équipe de Lens (2-3). Signant ainsi un quatrième succès de suite à l'extérieur cette saison, une première dans l'histoire du MHSC. Costaud.Huit jours après la Sainte-Barbe, Lens arborait un maillot noir et vert collector rendant sur le tard hommage à la sainte-patronne des mineurs. Un timing hasardeux que les Artésiens cultivent en première période, véritable Noël avant l'heure. Premier cadeau : une relance galvaudée de Badé récupérée par Savanier et exploitée par Delort, auteur côté gauche d'un délicieux extér' smashé de la tête au premier poteau par Mavididi. Deuxième cadeau : une intervention totalement foirée de Leca sur un coup franc de Savanier, le gardien lensois boxant le ballon sur Pedro Mendes, buteur malgré lui