Montpellier-Marseille : cet OM est déjà fada

Vainqueur renversant de Montpellier dimanche soir à la Mosson (2-3), l'Olympique de Marseille a lancé sa saison 2021-2022 par un match complètement dingue. Et quelque chose nous dit que ce sera loin d'être le seul cette année.



Le football Sampagne

Jacques-Henri Eyraud n'a pas tout raté à l'Olympique de Marseille. Bien sûr, l'ex-président olympien a passé une bonne partie de son mandat à se planter, avant le bouquet final et son feu d'artifice d'énormités. Mais l'ancien boss de Disneyland a aussi pris quelques bonnes décisions, notamment celle de recruter Pablo Longoria, devenu calife à la place du calife pour le bonheur de tous. Surtout, parmi les dizaines de formulesJHE type "", Eyraud le visionnaire en avait trouvé une qui, aujourd'hui, colle plus que jamais à l'Olympique de Marseille : "" C'est un peu niais pour devenir une devise de club, mais ça correspond plutôt bien au cru 2021-2022 embouteillé par Jorge Sampaoli.Car cette année, n'en déplaise au Stade de Reims et à l'ESTAC Troyes, le football champagne sera servi par la bande organisée par le technicien argentin. Et si certains en doutaient, les Marseillais l'ont confirmé lors d'une soirée complètement dingue à la Mosson : menés 2-0 malgré une domination totale, les Olympiens ont renversé la situation en douze minutes en fin de match, notamment grâce à deux bijoux de Payet. De quoi réjouir Sampaoli, tout sourire à la sortie des vestiaires : "À son arrivée à l'OM, l'entraîneur argentin avait promis des émotions à son public : pari déjà tenu. Ils étaient d'ailleurs nombreux dimanche soir à la Mosson, participant à la folie de cette rencontre, au point d'étonner le capitaine montpelliérain Andy Delort : "" Problème : le MHSC a été autant dominé sur la pelouse Lire la suite de l'article sur SoFoot.com