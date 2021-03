So Foot • 21/03/2021 à 17:00

Montpellier fait valser Bordeaux et se replace

Montpellier 3-1 Bordeaux

Et si Montpellier accrochait l'Europe ?Le MHSC est revenu à quatre points de la cinquième place, actuellement occupée par Lens, grâce à sa victoire contre Bordeaux ce dimanche (3-1). Une rencontre à l'image de la météo, plutôt agréable, que les Girondins ont prise par le bon bout. Si Toma Baši? n'a pas réussi à couper le centre de Yacine Adli (10) et que l'ancien Parisien a envoyé sa reprise au-dessus (20), Hwang Ui-Jo a visé juste en croisant sa frappe, bénéficiant d'une mauvaise appréciation de Daniel Congré (28). Le neuvième but de la saison du Sud-Coréen, qui ne réussira pas le doublé comme le week-end dernier, malgré deux opportunités dans la surface (53, 79). Dommage pour des Bordelais intéressants offensivement, mais inférieurs à leur adversaire.Le MHSC a en effet carburé : reprise de Stephy Mavididi de peu à côté (14), centre-tir de Florent Mollet sur le poteau (22), tête d'Andy Delort sur la barre (33)... Il a fallu un coup franc imparable de Junior Sambia, qui a laissé Benoît Costil sur place, pour que les Héraultais égalisent (35). Piégé par une volée de Gaëtan Laborde, déviée par l'un de ses défenseurs (58), Benoît Costil a dû s'incliner une troisième fois face au numéro de Mavididi (69), qui a ainsi pu faire oublier ses deux occasions manquées. Le portier bordelais s'est employé...