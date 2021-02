Montpellier fait encore trébucher Lyon

La bête noire de l'OL se nomme bien Montpellier. Vainqueurs d'un seul de leurs six derniers matchs de Ligue 1 face aux Héraultais et déjà battus à l'aller à la Mosson, les Gones ont concédé face au MHSC leur troisième défaite de la saison en Ligue 1 (1-2). Et manqué l'occasion de repasser provisoirement devant Paris et Lille, qui pourrait faire le trou demain.

Lyon 1-2 Montpellier

Delort multiplie les caviars...

Quatre passes et presque autant de secondes de jeu, et déjà un tir, signé Kadewere et dévié in extremis en corner. Annonciateur d'une soirée galère pour Montpellier, et d'un Olympique lyonnais déterminé à reprendre la première place provisoire au PSG, repassé devant dans l'après-midi ? C'est en fait tout le contraire qui s'est produit : bousculé en première période et trop imprécis en deuxième, l'OL s'est fait doucher à la maison par un MHSC retrouvé et reparti du Groupama Stadium avec trois points bien mérités (1-2).Passée leur entame pied au plancher, marquée également par cette balle de but gâchée par un contrôle trop long de Paquetá dans la surface (6), les Gones ont donc rapidement levé le pied. Ce dont a profité Delort, déjà auteur d'une tête trop mollassonne en début de match (5), pour faire frissonner une première fois Lopes d'un tir trop croisé (12). Avant de se muer en passeur et de distribuer les caviars. Si le premier, repris en retrait par Mollet et dévié par un pied lyonnais, finit sur le poteau (16), le second, un délicieux extér' du droit côté gauche, trouve dans la boîte un Savanier lancé comme un TGV et auteur d'un coup de boule surpuissant qui crucifie Lopes