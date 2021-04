Montpellier et Marseille poings liés

De la pluie, des coups et beaucoup de buts. Montpelliérains et Marseillais ont livré un match pas toujours parfait techniquement, mais incroyable dans l'engagement. La 5e place vaut cher, apparemment.

Montpellier 3-3 Marseille

Action, réaction

Il faut prendre ça comme une esquisse. Un embryon de ce que Jorge Sampaoli compte mettre en place à l'Olympique de Marseille. Si d'un point de vue technique et tactique, ses hommes sont encore loin d'être au point, on peut déjà se faire une idée de ce que sera l'OM l'en prochain dans les intentions : une équipe qui va au charbon. Cueillis à froid deux fois puis réduits à dix, les Olympiens ont su faire preuve d'un caractère et d'une hargne qui fait plaisir à voir après des semaines de spleen. Sauf que ce soir, les Marseillais sont tombés sur des gars qui avaient au moins autant la dalle qu'eux : la bande à Der Zak. La Ligue 1 ne peut que s'en réjouir.Il était difficile de faire pire entame de match pour les Marseillais. En 27 secondes de jeu, Andy Delort a le temps de s'échapper dans le dos de la défense et de lober un Steve Mandanda parti à la pêche. Magie du football moderne, il faudra le double de ce temps pour valider le but. Cueillis à froid, les Marseillais ne maîtrisent toujours pas leurs nouveaux positionnements dans le système de Jorge Sampaoli. Henrique en piston, Thauvin obligé de délaisser son confortable côté gauche, Kamara contraint d'être positionné beaucoup plus haut, tout ce beau monde se perd tactiquement. Bien en place dans son schéma préférentiel, Montpellier recycle chaque déchet marseillais en une contre-attaque éclair. Et chaque pique est de plus en plus dangereuse.Florian Thauvin écrase deux frappes,