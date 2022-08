Montpellier, coup de tonnerre

Après un début de saison compliqué sur la lancée de son année 2022, le MHSC a renaît de ses cendres à Brest. Et de quelle manière ! Ils ont torpillé Brest 0-7, rien que cela. Une victoire obtenue grâce à un Elye Wahi de gala et une attaque montpelliéraine de nouveau percutante. Olivier Dall'Oglio peut souffler.

Une attaque retrouvée

La sortie d'Olivier Dall'Oglio danscette semaine était ambitieuse voire arrogante au vu de la forme du MHSC. Sa tête était mise à prix par les supporters pailladins et Laurent Nicollin commençait à regarder la liste des entraîneurs au chômage. Et pour cause... Sur la saison dernière, le MHSC était la pire équipe de Ligue 1 avec seulement trois victoires (face à Monaco, à Lorient et à Bordeaux) et douze maigres points sur la phase retour. Et l'été n'y a rien changé avec cinq défaites en préparation et un début de saison compliqué, la victoire contre Troyes (3-2) étant due à un exploit individuel du maestro local Téji Savanier qui a compensé une défense en difficulté. Sinon, les Héraultais ont pris le désormais tarif habituel à Paris (5-2), avant une défaite à la maison face à Auxerre (1-2) qui est restée en travers des gorges montpelliéraines. Outre les errements défensifs, ce match a surtout montré un manque criant d'idées avec le ballon dans les pieds. Et ce alors que Wahi, Savanier, Ferri ou Khazri étaient dans le onze de départ. Le match à Brest aurait donc pu être le dernier d'Olivier Dall'Oglio comme coach du MHSC. Et la symbolique aurait été forte s'il avait été mis dehors par Michel Der Zakarian l'entraîneur qu'il a remplacé sur le banc languedocien avec objectif de ré-insuffler un vent nouveau. Sauf que tout ne s'est pas passé ainsi., ont chanté les supporters de Brest à leurs joueurs. Raté, les Bretons en ont encaissé un septième. 0-3 au bout de onze minutes (!), 0-5 à la mi-temps (!) et 0-7 à la fin du multiplex (!). Les locaux n'ont pas vu le jour face à un Montpellier transfiguré. Qu'est-ce que les visiteurs ont changé ? En premier lieu, ils n'ont pas encaissé de buts, une première depuis le 17 avril dernier (0-0 face à Reims). Arrivé cette semaine, Christopher Jullien , qui a démarré axe droit de la défense,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com