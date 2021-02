Montpellier couche Rennes

À l'heure du poulet-frites, Montpellier a dégusté Rennes (2-1) grâce à un doublé de Stéphy Mavididi en première période. Un troisième succès d'affilée en championnat pour le MHSC, qui recolle aux Rouge et Noir au classement.

Montpellier 2-1 Rennes

Mavididi, veni, vidi, vici

Deux ans tout pile après une soirée européenne mémorable dans le stade du Real Betis, le Stade rennais devait retrouver un visage conforme à ses ambitions : le top 5 en fin de saison et une nouvelle qualification en Coupe d'Europe. Raté, encore une fois. À la Mosson, Montpellier a confirmé son regain de forme en disposant d'une équipe de Rennes malade (2-1) grâce à un doublé de Stéphy Mavididi.Après les grands discours de la semaine, le Stade rennais devait en venir aux actes sur la pelouse de la Mosson. Il était question d'être moins gentils, plus tranchants et surtout de mettre plus de verticalité pour abolir un jeu de possession stérile. Les premières minutes des Bretons vont dans ce sens, Doku s'incrustant deux fois dans la surface dans le dos de Cozza et mettant à contribution Omlin, également décisif sur une talonnade de Guirassy quelques minutes plus tard. Un bon quart d'heure rennais, puis une dégringolade provoquée par Mavididi, double buteur en l'espace de dix minutes. Montpellier s'en remet d'abord à son arme préférée, Savanier déposant un coup franc plongeant, dans le dos d'une défense rennaise naïve, repris par l'ancien de la Juve. Ce dernier profite ensuite d'une mauvaise passe de Martin et d'un ballon contré par Aguerd pour enrhumer la charnière centrale des visiteurs avant de tromper Gomis une seconde fois. Deux tirs, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com