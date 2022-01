Montpellier colle Monaco dans son rétro

Une douce folie à la Mosson, le terrain de jeu de Stephy Mavididi.

Montpellier 3-2 Monaco

Première gamelle pour Clement.Menée 2-0 à la demi-heure de jeu dimanche à la Mosson, l'AS Monaco a cru réussir à sauver les meubles grâce au treizième but de la saison de Wissam Ben Yedder et à un délice de reprise de Vanderson claquée en fin de match. Perdu : sur le gong, Olivier Dall'Oglio a finalement vu sa bande rafler trois points précieux (3-2).Au moment de trinquer avec les Monégasques, Montpellier avait un rêve : s'offrir enfin un match référence face à un club du top 5. Porté par un grand Souquet et un trio Ferri-Chotard-Mollet en forme, le MHSC a donc rapidement mis le feu à la rencontre et Elye Wahi a d'abord profité d'une frappe contrée de Stephy Mavididi pour battre Nübel (1-0, 13). Les Héraultais ont ensuite continué à appuyer sur les largesses défensives des hommes de Philippe Clement et, dans la foulée d'une tentative de Ben Yedder (28), Mavididi a trouvé le petit filet de l'ASM (2-0, 32).Match plié ? C'est ce qu'on a un temps pu penser, mais Monaco, tenu par un Tchouameni encore au four et au moulin, a réduit le score via une tête de Ben Yedder avant la pause (2-1, 34), puis Vanderson a égalisé à dix minutes de la fin d'un match étouffant (2-2, 81). Montpellier a continué à enchaîner les tentatives, Gioacchini a croqué, Nübel a résisté, mais dans les arrêts de jeu, au bout d'un rush de Cozza, Mavididi a fait exploser la Mosson (3-2, 90) et ainsi filé un succès de prestige au MHSC, qui colle Monaco dans son rétro.Enfin !