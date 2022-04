Montpellier champion de France 2012 : "Parfois, on se disait qu'on était un club de touristes"

En 2012, le Montpellier HSC devenait champion de France pour la première fois de son histoire, au bout d'une saison où le club de Loulou Nicollin était pourtant programmé pour jouer le maintien. Le triomphe d'une équipe de copains, celle d'Olivier Giroud, Younès Belhanda, Geoffrey Jourdren et tous les autres, faisant la nique au Paris Saint-Germain pour la première année de l'ère QSI. La saison d'une vie pour un club et pour des hommes entrés dans l'histoire du football français. Dix ans après, retour en témoignages et en deux chapitres sur l'épopée pailladine. Au menu de cette première partie : un stage en Lozère, des parts de pizzas et une grosse gueulante avant Noël.

Des Galactiques, un esprit et de l'eau de boudin

"Quand le club est en Ligue 2, je vais à La Mosson avec les mecs de ma génération, on demande des photos et des autographes aux pros. Je me souviens qu'un jour, Abdoulaye Cissé me donne ses crampons, des Mizuno. Je suis comme un fou." Rémy Cabella

La première fois que je viens à Montpellier, c'est pour un stage. J'ai 12 ans et je me régale, donc quand je dois choisir un centre de formation en 2004, je n'hésite pas.Rapidement, je sais que j'ai fait le bon choix. Le club est en Ligue 2, je vais à La Mosson avec les mecs de ma génération, on demande des photos et des autographes aux pros. Je me souviens qu'un jour, Abdoulaye Cissé me donne ses crampons, des Mizuno. Je suis comme un fou. En parallèle, lors de la première réunion avec la génération 1990, Serge Delmas, qui est alors directeur du centre de formation du club, nous dit :On a 14 ans et derrière, on ne va quasiment jamais perdre un match. Cinq ans plus tard, on gagne la Gambardella contre Nantes, en mai 2009.El Kaoutari, Belhanda, Stambouli, Cabella... Ils sont tous au Stade de France. Serge Delmas, qui est convaincu depuis le premier jour d'avoir une génération à part entre les doigts, les appelle "Les Galactiques". C'est des enfants du MHSC, mais surtout des mecs qui ont pris l'habitude de se déchirer les uns pour les autres, qui ont été élevés dans un esprit. Quand tu as des joueurs comme ça, tu peux être sûr de deux choses : tu ne vas pas descendre et tu vas faire chier des gens.Fin 2008, je quitte la DTN dans des circonstances un peu étranges et, dans la foulée, je décide de redescendre chez moi, dans le Gard. Je suis donc