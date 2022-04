Montpellier champion de France 2012 : "Et d'un coup, Montpellier n'est plus une équipe de peintres"

La CAN, Carlo et une gastro

"Sur le moment, on est un peu emmerdé par les départs, mais on se dit que Rémy peut occuper le rôle de Younès et on a raison, parce qu'il s'éclate et prend le taureau par les cornes." René Girard

