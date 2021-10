Montpellier calme Nantes

La fête est finie pour les Canaris.

Montpellier 2-0 Nantes

Elye Wahi, cauchemar du FC Nantes.Après son but lors de la 38journée qui avait envoyé Nantes en barrage la saison passée, la pépite montpelliéraine a encore marqué face aux Canaris, qui se sont inclinés à la Mosson (2-0) après trois rencontres sans défaite.Après une grosse entame nantaise, Montpellier a pris le jeu à son compte, mais les deux formations se sont neutralisées dans le premier acte, avec notamment un poteau signé Roli Pereira de Sa en contre (5) puis un coup franc de Téji Savanier sorti par Alban Lafont (45).En deuxième, après deux occasions manquées par Kolo Muani (53) et Pedro Chirivella (62), la Paillade a ouvert le score sous l'impulsion d'un Savanier omniprésent, Florent Mollet faisant plier Alban Lafont après une première frappe de son capitaine repoussée. Entré à l'heure de jeu, Wahi a fait parler la poudre en une dizaine de minutes pour faire le break, sur un ballon offert par Jordan Ferri et une glissade de Lafont. L'attaquant de dix-huit ans aurait même pu s'offrir le doublé si le drapeau ne s'était pas levé (88).Même quand Michel Der Zakarian n'est plus là, le MHSC reste le bourreau des Jaune et Vert.