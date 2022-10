Mondiaux sur piste: Mathilde Gros décroche les étoiles

La Française Mathilde Gros championne du monde de la Vitesse, aux Mondiaux de cyclisme sur piste, le 14 octobre 2022 à Saint-Quentin-en-Yvelines ( AFP / Thomas SAMSON )

Attendue depuis des années, enfin au rendez-vous, Mathilde Gros a apporté vendredi à la France sa première médaille d'or aux Championnats du monde sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le même vélodrome où auront lieu les Jeux Olympiques dans moins de deux ans.

C'est le premier sacre mondial pour la Provençale de 23 ans, grand espoir du sprint depuis les juniors, et elle l'a décroché dans l'épreuve-reine: la vitesse, dans laquelle aucune Française n'avait plus gagné depuis Félicia Bellanger il y a 23 ans.

"C'est un rêve. C'est incroyable. J'ai tout donné, le public a été incroyable. Entendre les 'Mathilde, Mathilde' dans tout le vélodrome, c'était magique", a-t-elle exulté.

Et ce triomphe, elle ne l'a pas volé, après avoir dominé à elle seule la puissante équipe allemande. D'abord, en demi-finales, en éjectant du tournoi la double tenante du titre, Emma Hinze, malgré la perte de la première manche.

Mathilde Gros devance l'Allemande Lea Sophie Friedrich en finale de la Vitesse aux Mondiaux de cyclisme sur piste, le 14 octobre 2022 à Saint-Quentin-en-Yvelines ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Elle a remis ça pour l'or en ne laissant aucune chance à Lea Sophie Friedrich, cette fois en deux matches secs pour vivre le plus beau jour de sa vie sur un vélo.

Mathilde Gros, née dans le Pas-de-Calais mais qui a grandi dans les Bouches-du-Rhône, a découvert le cyclisme par hasard il y a huit ans alors qu'elle était apprentie basketteuse de haut-niveau et rêvait de paniers à trois points.

- "Je prends des claques" -

Surdouée, elle s'est rapidement affirmée comme un grand espoir du sport français en enchaînant les titres chez les juniors, certains lui prédisant alors un destin à la Félicia Ballanger, la grande dame du sprint français, triple championne olympique.

Cette pression, elle a eu du mal à l'encaisser, enchaînant les revers après une prometteuse troisième place aux Mondiaux 2019, souvent par manque de confiance en elle.

La joie de Mathilde Gros, championne du monde de la Vitesse, le 14 octobre 2022 à Saint-Quentin-en-Yvelines ( AFP / Thomas SAMSON )

"Je prends des claques mais un jour j'aurai un déclic", disait-elle l'an dernier après deux contre-performances successives aux Jeux de Tokyo (9e de la vitesse individuelle et 13e du keirin) et aux Championnats du monde à Roubaix (9e du keirin).

Le déclic est venu vendredi, sur le vélodrome où elle rêve de gagner l'or olympique dans moins de deux ans et où elle a su se faire violence pour croire davantage en elle.

Et jouer les yeux dans les yeux avec les championnes qu'elle admire, comme elle l'a montré en défiant ses adversaires du regard pendant de longues secondes.

"Depuis son arrivée en janvier, Grégory Baugé me répète qu'à la base je fais ça pour prendre du plaisir et j'essaie d'appliquer ça", disait-elle avant les Mondiaux, au sujet de l'ancien champion et nouveau entraîneur national.

- "Le rejoindre sur cette planète" -

Un plaisir que la troisième Française à gagner ce titre (après aussi Isabelle Nicoloso en 1985) a partagé avec le public, nombreux et survolté, du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a fini sur une belle Marseillaise en toute fin de soirée.

Le Néerlandais Jeffrey Hoogland médaille d'or du Kilomètre aux Mondiaux de cyclisme sur piste, le 14 octobre 2022 à Saint-Quentin-en-Yvelines ( AFP / Thomas SAMSON )

Il avait été échauffé par la belle médaille d'argent décrochée plus tôt dans la soirée de Melvin Landereau, qui était alors la deuxième breloque pour la France après le bronze déroché la veille par l'équipe féminine de poursuite.

Le champion d'Europe du kilomètre en août à Munich n'a certes rien pu faire face au surpuissant Néerlandais Jeffrey Hoogland qui a conservé son titre avec une marge supérieure à 1 sec 4/10.

Mais il s'est ouvert lui aussi, à 24 ans, l'appétit en vue des JO-2024.

"C'est une belle performance, a-t-il commenté. Dès le départ je savais que ça allait être très difficile d'aller le chercher. L'objectif c'est de combler ce 'gap' avec lui d'ici les Jeux. On va retourner au travail pour tenter de le rejoindre sur cette planète."

Une planète où habite aussi l'Italien Filippo Ganna qui a remporté un cinquième sacre mondial sur la poursuite individuelle, nouveau record du monde à la clé.

L'Italien Filippo Ganna médaille d'or de la Poursuite aux Mondiaux de cyclisme sur piste, le 14 octobre 2022 à Saint-Quentin-en-Yvelines ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le meilleur rouleur de la planète est pourtant arrivé fatigué sur ces Mondiaux après avoir battu samedi dernier un autre record, celui, mythique, de l'heure en parcourant 56,792 kilomètres sur la piste de Granges, en Suisse.

Mais il a su trouver les ressources pour battre son compatriote Jonathan Milan en finale et enrichir sa vitrine à trophées qui compte aussi deux titres mondiaux dans le contre-la-montre sur route.