Mondiaux de natation: Léon Marchand en finale du 400 m 4 nages

Le Français Léon Marchand lors de sa série du 400 m quatre nages, aux Mondiaux de natation, le 18 juin 2022 à Budapest ( AFP / Oli SCARFF )

Le Français Léon Marchand s'est qualifié pour la finale du 400 m quatre nages samedi au premier jour des Championnats du monde de natation à Budapest.

Marchand, 20 ans, nouvelle sensation de la natation française, a réalisé le meilleur temps des demi-finales en 4 min 09.09, et améliore au passage son propre record de France. Il devance les deux Américains Carson Foster et Chase Kalisz.

"C'est plutôt une bonne course, je voulais nager à peu près 4 min 10 sec, donc le contrat est rempli", a réagi le Toulousain, parti très fort sur la première partie de course.

"Je me suis quand même pas mal donné, donc je ne sais pas combien j'ai de marge" pour la finale, a-t-il ajouté. "Je pense qu'en brasse et en crawl, je peux donner un peu plus."

La finale a lieu samedi à 19h25.

L'autre tricolore engagé sur la distance, Emilien Mattenet, n'est pas parvenu à se hisser en finale.

Dans les autres courses de la matinée, Marie Wattel a obtenu sa place pour les demi-finales du 100 m papillon avec le deuxième temps des séries (57 sec 21) derrière l'Américaine Torri Huske.

Maxime Grousset et Florent Manaudou se sont également qualifiés pour les demies du 50 m papillon.