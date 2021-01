Mondial de hand: les Français s'inclinent contre la Suède en demies et joueront le bronze

L'arrière français Dika Mem s'apprête à tirer lors de la demi-finale du Mondial contre la Suède, le 29 janvier 2021 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Les handballeurs français, sextupules champions du monde (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017), se sont inclinés en demi-finales du Mondial-2021 contre la Suède 32 à 26, vendredi au Caire.

Pour une médaille de bronze, les Français joueront dimanche contre le perdant de l'autre demi-finale entre le Danemark, champion du monde (2019) et olympique (2016) en titre, et l'Espagne, double championne d'Europe en titre (2018 et 2020), qui s'affrontent vendredi soir (20h30) au Caire.

