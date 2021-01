Mondial de hand: les Bleus souffrent encore face à l'Algérie

Les Bleus, déjà vainqueurs de la Norvège et de la Suisse au premier tour, restent en tête de la poule III avec 6 points et se tournent désormais vers l'Islande, prochain piège sur leur route vendredi.

Si le Portugal bat la Norvège plus tard mercredi, un succès contre l'île nordique, battue par la Suisse au terme d'un match sans rythme (20-18), sera suffisant pour accéder au tableau final.

Mais la prestation livrée contre l'Algérie d'Alain Portes, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine (2013-2016) parti sur fond de tensions avec ses joueuses, n'a rien de rassurant.

Les Bleus sont mal entrés dans le match et ont beaucoup peiné pendant les soixante minutes. C'était pourtant l'adversaire le plus abordable, sur le papier, de ce tour principal.

France's centre back Kentin Mahe is challenged by Algerian players during the 2021 World Men's Handball Championship between Group III teams France and Algeria at the 6th of October Sports Hall in 6th of October city, a suburb of the Egyptian capital Cairo on January 20, 2021. ( POOL / Anne-Christine POUJOULAT )