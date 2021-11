Mondial-2022/Qualifs: l'Espagne et la Serbie au Qatar, le Portugal sous le choc

L'attaquant espagnol Alvaro Morata est félicité par ses coéquipiers, après avoir marqué l'unique but de la victoire face à la Suède, lors des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, le 14 novembre 2021 à Séville ( AFP / JORGE GUERRERO )

L'Espagne a difficilement obtenu dimanche son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, en battant la Suède (1-0), alors que le Portugal a laissé échapper sa qualification à la dernière minute, en s'inclinant face à la Serbie (1-2), et devra passer par les barrages en mars.

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, après la défaite à domicile, 2-1 face à la Serbie, lors des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, le 14 novembre 2021 à Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Les Portugais avaient pourtant bien entamé les débats à Lisbonne, par un but de Renato Sanches dès la 2e minute, mais Dusan Tadic a égalisé une demi-heure plus tard (33e), sur une frappe contrée par Danilo qui a surpris Rui Patricio, parti de l'autre côté.

La joie des Serbes, vainqueurs du Portugal, 2-1, et qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le 14 novembre 2021 à Lisbonne ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Un nul suffisait à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers pour décrocher leur visa pour le Qatar et ils semblaient se diriger vers ce résultat quand Alex Mitrovic a donné l'avantage à la Serbie à la 90e minute, synonyme de qualification in extremis et donc d'exploit.

Pendant ce temps-là, à Séville, les hommes de Luis Enrique ont dû se montrer très patients contre des Suédois solides et bien organisés, qui n'avaient qu'un point de retard sur eux dans le groupe B et joueront donc les barrages, après avoir multiplié les occasions d'ouvrir le score.

Le défenseur espagnol Aymeric Laporte, à la lutte avec l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, lors de leur match comptant pour les éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, le 14 novembre 2021 à Séville ( AFP / JORGE GUERRERO )

Zlatan Ibrahimovic, de retour dans l'effectif, a fait son entrée à la 73e minute, alors que le score était de 0-0, mais ce sont les Espagnols qui ont enfin marqué, à la 86e minute, par Alvaro Morata, suite à un superbe tir d'Olmo détourné sur la barre transversale par le gardien suédois.

Dans le groupe H, la Russie a perdu à Split, le match (1-0) et sa place de leader. Elle jouera donc les barrages alors que les vice-champions du monde croates peuvent déjà préparer leurs valises pour le Qatar.

Le milieu de terrain allemand Kai Havertz est félicité par ses coéquipiers, après avoir ouvert le score face à l'Arménie, lors des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, le 14 novembre 2021 à Yerevan ( AFP / Karen MINASYAN )

Dans le groupe J, l'Allemagne, déjà qualifiée, s'est promenée en Arménie (4-1) et la Macédoine du Nord, victorieuse de l'Islande (3-1) à Skopje, jouera les barrages car elle a conservé son point d'avance sur la Roumanie qui s'est logiquement imposée au Liechtenstein (2-0).

