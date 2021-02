So Foot • 28/02/2021 à 14:57

Monaco voit double face à Brest

Au stade Louis-II, Stefan Joveti? et Kevin Volland ont offert une victoire bien méritée à l'AS Monaco contre Brest (2-0). Les Monégasques recollent provisoirement à la troisième place du podium occupée par l'OL avant le choc de ce soir contre l'OM.

AS Monaco 2-0 Stade Brestois 29

Larsonneur, le retour du druide

Aguilar de la montagne

La richesse d'une équipe de football ne se situe pas que dans un onze de départ, l'AS Monaco peut en témoigner. À domicile, le club de la Principauté s'est offert un dixième succès en douze journées et a poursuivi sa série d'invincibilité contre Brest. Comment ? Grâce à Stefan Joveti?, entré en jeu à la place d'un Wissam Ben Yedder moins inspiré qu'à l'accoutumée. Après une frappe pour régler sa mire devant un Gauthier Larsonneur, l'international monténégrin a trouvé la faille grâce à sa justesse technique. Avec quinze tirs dont neuf cadrés, Monaco a mérité sa victoire et recolle aux basques de l'OL, troisième avant son match contre l'OM. Alléchant à l'heure du déjeuner.Si le soleil est de la partie pour démarrer cet après-midi azuréen, Monaco compte bien poursuivre sa rayonnante série de 29 points pris sur 33 possibles lors des onze dernières journées de Ligue 1. Pour ce faire, les Asémistes doivent désamorcer la bombe brestoise positionnée en bloc bas. Les hommes de Niko Kova? font le jeu et créent une première alerte suite à un coup de tête au-dessus d'Aurélien Tchouaméni servi par une galette de Ruben Aguilar (20), puis une seconde sur une frappe de Sofiane Diop, bien décalé par Wissam Ben Yedder, mais le tir de l'international français U20 s'envole (26).Monaco poursuit sa pression vers la surface de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com