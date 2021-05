Monaco, tout simplement humain

Sur un nuage depuis le début de l'année 2021 où elle a obtenu le statut de meilleure équipe du championnat sans contestation possible, l'AS Monaco de Niko Kova? s'est inclinée contre l'OL dans un match capital pour la course au titre. Coupés dans leur rêve ultime, les Monégasques doivent oublier l'ambition d'un titre de champion de France et boucler leur saison pour se qualifier en C1. À vrai dire, ce serait déjà magnifique.

Le droit au coup de moins bien

C'est une machine parfaitement huilée qui ne demande qu'à gagner, gagner et encore gagner. Effectif à la fois pléthorique et talentueux, l'AS Monaco avait mis un certain temps avant de se mettre à enchaîner les victoires à la manière d'un ogre dont la faim ne s'estompe jamais. En début de saison, son entraîneur Niko Kova? avait demandé six mois aux supporters monégasques pour que sa philosophie prenne forme et qu'il soit jugé sur preuve. Dans la pratique, les faits lui ont donné raison : arrivé en juillet 2020, le technicien croate a profité du mois de janvier 2021 pour surfer sur une dynamique de succès qui n'est jamais retombée. Au total, quinze victoires et trois nuls pour attraper 48 points sur 57 possibles en Ligue 1 entre le 20 décembre 2020 et le 1mai 2021. Mais au bout d'un match dépassant la logique ce dimanche soir, Monaco est tombée à Louis-II contre Lyon. Est-ce normal ? Mieux, c'est humain.Après avoir vu le club princier touché par l'épidémie de Covid-19, Kova? avait été clair avant la rencontre de gala face à l'OL. ", expliquait-il." Si cette prise de position de l'entraîneur asémiste l'honore, il faut tout de même souligner à quel point Monaco enchaînait des prestations de haut vol ces derniers temps. Avant la réception de l'OL, le club comptait neuf rencontres consécutives sans concéder le moindre but et seulement une défaite en 2021 contre Strasbourg, le 3 mars dernier (1-0). ", assurait Ruben Aguilar dansle mois dernier.