Monaco tape encore le Sparta Prague et se qualifie pour le tour suivant

Supérieurs et sereins, les Monégasques ont de nouveau battu avec aisance le Sparta Prague (3-1) ce mardi soir au Stade Louis-II. Une victoire facile qui permet aux joueurs du Rocher d'accéder aux barrages de la Ligue des champions, où ils affronteront un adversaire bien plus coriace sur le papier : le Shakhtar Donetsk.

Monaco 3-1 Sparta Prague

Un Monaco crescendo

L'opposition était trop faible pour l'AS Monaco. Ou bien ces derniers étaient simplement trop forts pour ce Sparta Prague. Impériaux aussi bien au match aller qu'au retour, ce mardi soir sur la pelouse de Louis-II, les joueurs du Rocher ont de nouveau pris l'ascendant sans forcer face au champion de République tchèque (3-1). Une domination nette qui rappelle que le troisième du dernier championnat de France postule légitimement pour une place en phase de poules de la Ligue des champions.Avec un seul changement dans le onze de départ concocté par Niko Kova? (Djibril Sidibé titulaire à la place de Ruben Aguilar), les Monégasques débutent très, voire trop tranquillement la rencontre, à l'image d'une passe complètement manquée de Nübel, offrant une énorme opportunité au Sparta et Sá?ek, contré par Badiashile. Derrière, les joueurs du Rocher se réveillent et poussent sur les buts de Ni??, mais le portier roumain du Sparta Prague se montre impérial face à Volland. Monaco domine (64% de possession à la pause, 9 tirs à 2) et gère sans soucis son avance de deux pions acquise en République tchèque au match aller. Mais à l'image de Caio Henrique, intenable sur son côté droit, les hommes de Kova? manquent de précision dans les derniers gestes et rentrent à la pause bredouilles après un belle horizontale de Ni?? sur un bijou de Golovin que le Russe voyait déjà au fond.