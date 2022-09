Monaco se paye l'OL

Au terme d'un match équilibré, les Monégasques ont finalement pris le dessus grâce à leur talent sur les coups de pied arrêté et enchaînent une troisième victoire consécutive. Même s'ils ont fait trembler Monaco dans les derniers instants, les Lyonnais, encore défaillants défensivement, concèdent un second revers de rang.

AS Monaco 2-1 Olympique lyonnais

Au coude-à-coude

Si tout n'a pas encore été parfait, la machine monégasque commence à se mettre en route. Face à l'OL ce dimanche, Monaco a glané un troisième succès consécutif, le premier de la saison à Louis-II. Mieux organisés tactiquement et plus solides défensivement, les joueurs de Philippe Clément ont fini par prendre le dessus grâce à leur force sur coups de pied arrêtés. Une tête consécutive à un corner, puis une autre après un coup franc moins de dix minutes plus tard, et cela a suffi pour mettre l'OL dans le rétro. Les Lyonnais, entreprenants en fin de rencontre, enchaînent donc un second revers de rang et, comme à Lorient mercredi, n'ont pas montré grand-chose d'intéressant, malgré un certain effort d'application sur les phases défensives.Les hôtes qui n'ont jamais gagné de la saison à domicile, les visiteurs qui n'ont encore jamais pris les trois points hors de leurs bases, qui pour enfin rompre le mauvais sort ? Les premières minutes montrent surtout que Monégasques et Lyonnais sont à peu près au même niveau. Le premier frisson est Rhodanien alors que Gusto envoie un bon centre mi-hauteur sur lequel Lacazette est un peu trop court pour couper (10). Sans trop attendre, les Monégasques exploitent à leur tour les largesses défensives des ailes lyonnaises. D'abord, Golovin, à gauche, centre vers Diatta qui trouve le poteau (15). Puis dans la minute qui suit, à droite ce coup-ci, Vanderson envoie un bon ballon dans la surface, mais le coup de casque d'Embolo est trop axial pour battre Lopes (16). Monaco rend la vie très dure à Lacazette, mais l'ancien d'Arsenal, après avoir combiné avec Caqueret, trouve un peu d'espace et déclenche une demi-volée… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com