Monaco renverse le PSG Reuters • 20/11/2020







Monaco renverse le PSG par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi soir le PSG se déplaçait à Monaco pour le compte de la onzième journée de Ligue 1 au Stade Louis II. Et dans un match complètement fou c'est l'AS Monaco qui s'est imposé sur le score de 3-2 pourtant mené 2-0 après un doublé de Mbappé (25', 37's.p.). En deuxième période Kevin Volland a sonné la révolte (52', 65') avant de voir Fabrégas transformé un penalty (84') obtenu par Tchouaméni entraînant aussi l'expulsion d'Abdou Diallo. Avec cette victoire l'AS Monaco prend la seconde place du championnat et est désormais à quatre points du PSG toujours leader. Paris recevra Leipzig pour leur prochain match avant de recevoir Bordeaux. De son côté Monaco accueillera Nîmes le weekend prochain.