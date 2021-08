Monaco remporte la bataille de Troyes

Au terme d'une rencontre très plaisante à regarder, l'AS Monaco s'impose sur la pelouse de l'ESTAC (1-2). Un doublé de Sofiane Diop a permis au club de la principauté d'arracher son premier succès en championnat. Mais que ce fût dur...

Troyes 1-2 AS Monaco

Tchouaméni, l'homme à tout faire

Monaco

Ce n'était pas de tout repos, mais l'AS Monaco l'a fait. Enfin, les hommes de Niko Kova? ont empoché la première victoire de leur saison 2021-2022 de Ligue 1 sur la pelouse de Troyes. Comme contre le PSG en match d'ouverture, l'ESTAC n'a pas du tout démérité mais le résultat est le même : une défaite 2-1, synonyme de dernière place conservée au classement général malgré des intentions offensives et du beau spectacle. De son côté, Monaco peut saluer la performance d'un homme : Sofiane Diop, déterminant pour inscrire un doublé et enfin enlever ce mauvais œil juste avant la trêve internationale. Serait-ce le début d'une spirale positive sur le Rocher ?Il y a des déplacements qui comptent plus que d'autre dans une saison. Cette semaine, l'AS Monaco en a fait l'amère expérience à Donetsk. Pour se remettre de son couac ukrainien et de sa sortie prématurée en C1, les Asémistes souhaitent profiter de leur retour en France pour enfin débloquer le compteur de victoire en championnat. Face à une équipe troyenne joueuse, le spectacle est rapidement au rendez-vous : sur corner, Gelson Martins manque le cadre sur une déviation de la tête d'Aurélien Tchouaméni (13). Petit à petit, le récent appelé chez les Bleus démontre qu'il est dans une forme étincelante : sa délicieuse frappe enroulée trouve l'équerre de Gauthier Gallon (18). Le ton est donné, Monaco n'est pas dans l'Aube pour faire du tourisme.