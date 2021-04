Monaco punit l'OL

Poussée dans les cordes en première période, l'AS Monaco a su se rebiffer pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France et éliminer l'OL, mercredi soir (0-2). Voilà les Monégasques avec une série de huit matchs sans encaisser le moindre but dans les poches.

Lyon 0-2 Monaco

Pousser le bouchon...

Ce n'est plus le petit frisson sympathique du début de saison qui nous faisait danser les poils, c'est désormais une tempête tropicale qui, tous les trois jours, vient transformer les crânes en autocuiseurs et confirmer que la France du foot vit bien une fin de saison de haut suspense. Le Lyon-Monaco du soir était excitant sur le papier, il l'aura aussi été sur la pelouse alors que les Lyonnais viennent de démarrer une parenthèse de onze jours brûlants qui vont plus clairement définir ce qu'ils méritent vraiment cette saison. Ces onze jours vont également être un repère pour l'AS Monaco de Kova?, transfigurée depuis sa défaite de l'automne au Groupama Stadium et repassée mercredi soir dans le salon des Gones pour valider sa bonne forme du moment (0-2).Les douze premières secondes sont monégasques, Volland profitant de sa première foulée pour venir s'empaler sur Lucas Paqueta. Un message ? Non, d'abord un leurre : habitué à voir ses hommes mettre des torgnoles depuis plusieurs semaines, Niko Kova? voit dans un premier temps son gang se faire éteindre par la drôle de défense à cinq dépliée sur le gazon par Rudi Garcia (une copie de l'approche d'un Strasbourg victorieux face aux Monégasques il y a quelques semaines) et l'OL se faire plaisir entre les lignes. En démonstration, le duo Caqueret-Depay joue avec un cure-dent calé sous la canine et s'éclate à faire